對世界充滿好奇的建澄，為了一圓邊工作邊旅行的夢，畢業後旋即投入導遊行業。雖然走遍世界的願望達成了，卻也發現旅遊業更多不為人知的辛苦。

走遍天下的同時 也走在職涯發展的風險中

建澄分析，旅遊業雖然亮麗，但是產業生態非常脆弱，這次新冠肺炎疫情就讓全球旅遊業哀鴻遍野。就算沒有疫情，當地政治動盪、全球經濟蕭條、甚至是難以掌握的天災，都會讓旅遊產業受到影響。「雖然邊工作邊旅行是我的夢想，但在生活平衡與收入考量下，我希望能擁有一份穩定，且有機會賺取高薪的工作，為自己也為家人的未來打拼。」於是建澄在2019年正式轉職永慶房屋，後來疫情黑天鵝來襲，全球旅遊業陷入寒冬，更讓他慶幸當時的自己做出了正確的決定。

彈性工作8小時 拿回生活主導權

轉職之初，原本以為經紀人工作也會像導遊一樣高工時，入職後才發現，永慶透過「彈性工作8小時」以及「永慶大聯盟」科技工具的輔助，讓建澄不但能準時上下班，更能夠高效率地完成工作，接觸更多客戶。「『彈性工作8小時』是來真的！現在我的工作效率與生活品質都雙雙提升。經紀人可以彈性選擇早上9點、10點、下午1點三種上班時段，自己掌控生活的節奏，不論是準時下班和家人一起吃飯，或是利用上午人潮少的時間，和女友約會、看電影等，時間運用更有彈性，生活更有品質。」建澄開心分享。

而業務新人前九個月每月五萬的收入保障，做出業績還有高額獎金可以拿，而且只要客戶經營得當，機會就會源源不絕湧來，不像旅遊業還得看天吃飯，更讓建澄直嘆比起過往的工作好上太多。

「彈性工作八小時」讓建澄(圖右)與女友的感情越來越好，假日還常一起出遊，甜蜜享受兩人世界。(圖/永慶房屋提供)

學長姐樂於分享成功經驗 導遊經歷讓工作更加分！

被問到會不會擔心轉換職場產生不適應的狀況時，建澄說，他起先也會擔心自己適應不良，所以他特別選擇永慶房屋。因為永慶有一對一師徒制度，從頭到尾傳授工作流程和房產知識，讓他能完美銜接這段學習期。再加上永慶人不藏私、樂於分享成功經驗的文化，讓他如同海綿般地不斷吸收成長，入行第3個月就完成第一筆交易。

建澄也在工作中發揮他過往身為導遊的經驗和對旅遊的熱忱，分享各種私房景點、必嚐美食給社區里民和客戶，交流感情。「我從沒想到我過去的工作經驗也可以在這份工作中產生貢獻，我不只提供客戶實用的旅遊資訊，還能協助旅遊行程規劃，這也幫助我與客戶快速拉近關係，留下深刻印象。」建澄強調。

建澄藉著分享旅遊經驗輕鬆與社區居民打成一片，再加上他專業、細心的服務，平時只要有人有買屋賣屋需求，大樓管理員都會主動推薦永慶房屋，更會在第一時間打電話請建澄來服務客戶，這也讓辛勤維繫社區關係的他收穫滿滿，讓他2020年業績突破400萬，單月最高收入突破10萬！

永慶人樂於交流成功經驗，幫助新人快速上手工作，建澄(圖前排右一)也常與同事聚餐、凝聚感情。(圖/永慶房屋提供)

從導遊躍升業務副理 吳建澄的職涯更專業寬廣

企圖心強烈的建澄，透過自己的努力和優異表現，讓他在今年1月榮升業務副理，平均月收更拉高到7萬元，又還能兼顧私人生活，讓許多旅遊業的老同事羨慕不已。「以往在旅遊業，根本沒有什麼升遷機會，導遊只有資深和資淺的區別，做再久可能也只是資深導遊而已。但是永慶房屋的升遷制度不但完整也非常透明，晉升沒有年資限制，速度完全掌握在自己手裡。我進永慶短短兩年就從業務新人升上業務副理，挑戰更專業的工作，也賺取更豐厚的收入，我已經計畫好今年拚上經理，在這裡讓自己的特質更有價值！」建澄笑說，「多虧女友當時的建議，讓我選擇了房仲經紀人這條路，我們才能一起擁抱現在的這份幸福。」接下來2年內，建澄不但要在台北置產，還要跟女友攜手完成終生大事，朝完美生活的目標大步前進！

在永慶「實價登錄3.0」助攻下，建澄去年業績突破400萬！還拼出單月百萬業績的佳績。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)