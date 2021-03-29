日本38歲性感女星熊田曜子，以精緻五官與傲人G罩杯而聞名，即使現在已結婚並育有3名子女，身材依舊性感火辣，受到大批粉絲的愛戴。近日熊田曜子為了幫新推出的寫真DVD宣傳，在個人IG上分享多段側拍影片，火辣好身材立即吸引網友的目光。

熊田曜子自從跨足電視及網紅界後人氣大爆發，廣告、代言及拍攝工作從不間斷，日前她除了與工藤里紗、手島優等多位知名寫真女星，一同推出的寫真合集《30plus》，也推出了個人寫真DVD「覺醒」，在網路上掀起話題。

熊田曜子在個人IG所公開的側拍畫面中，她化身為女警官、女教官、女高中生、性感小護士的等多種造型，其中一套兔女郎的造型最是吸睛，只見她穿著一件黑色高衩連身衣，搭配黑色透膚絲襪及領結、兔耳髮箍，對著鏡頭擺出各種撩人姿勢，甚至直接橫躺在沙發上，豐滿上圍及翹臀曲線一覽無遺，吸引超過萬人點閱按讚，網友更紛紛留言「曜子又美又性感」、「NICE BODY」、「兔女郎真可愛」。

熊田曜子2002年以寫真女星出道後，憑著美艷的外貌及36G的傲人上圍橫掃寫真界，陸續推出多本寫真集都創下不錯的銷售紀錄，因此有了「史上最強的美乳」的封號。後來她開始登上綜藝節目擔任嘉賓以及固定班底，並開設YouTube頻道分享私下生活，除了大方公開寫真側拍畫面外，也經常以素顏的形式分享皮膚及身材的保養祕訣，使她在網路上的人氣居高不下，IG吸引超過35萬人追蹤。

(中時新聞網)