591統計全台12條捷運、輕軌捷運各站周邊住宅行情，全台漲幅最高的是高捷紅線凹子底站，年漲幅高達45％，其次為中捷綠線的大慶站38％，以及北捷文湖線的萬芳醫院站26％，全台捷運站漲幅前十名中，高捷占了四個最多、北捷占三個次之，即將通車的中捷則有二個。

其中，高捷凹仔底捷運站，年漲幅逾四成，房價一舉躍上3字頭，去年新冠肺炎疫情爆發，台商回流熱前注入，帶動凹子底站周邊的農十六特區豪宅產品交易狀況，高端住宅不管是建商品牌，產品規劃對於房價都有支撐力，再加上周邊北高雄百貨開幕議題不斷，也成為周邊房市看俏的強心針。此外，橘線的競擊館站、五塊厝站，以及輕軌的凱旋武昌站，漲幅均逾19％。

即將正式通車的台中綠線，有兩站擠進全國漲幅前十名，大慶站受惠於台鐵、捷運雙鐵交會的利多，周邊鄰近八期重劃區，有COSTCO機能，還有未來十三期重劃區，不少投資客群看漲，紛紛搶進，房價也站上3字頭，烏日區的九德為高鐵烏日站的下一站，靠近舊市區，中古屋房價還有1字頭親民價格，吸引不少有地緣的區域客買單，年漲幅近23%。

至於北捷，則有文湖線的萬芳醫院、環狀線的新埔民生站、板南線的永寧站，房價漲幅擠進全台前十名，萬芳醫院站周邊去年如新建案「拓真」、「南方莊園」等案交屋，行情站上6字頭；環狀線、與板南線站外轉乘的新埔民生站，在雙線交會的利多以及新埔在地生活機能強，房價也站上6字頭。

(工商 )