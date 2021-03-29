今天嘉義縣衛生局長趙紋華（左）到場關心，並提醒大家注意多休息，多喝水。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

AZ疫苗22日起由醫護人員先施打，嘉義縣爭取大林慈濟醫院為第2家接種合約醫院，是雲嘉嘉3縣市唯一有2家合約接種醫院的縣市。29日下午正式開始施打，由正副院長賴寧生、賴俊良帶領接種，目前院內共計66位醫事人員登記接種。

今天嘉義縣衛生局長趙紋華到場關心，帶運動飲料慰勞醫護，提醒大家注意多休息，多喝水。她指出，嘉義縣是目前雲嘉嘉3縣市，唯一有2家合約醫院的縣市，除免收掛號費，更提供山海區可近性接種服務，提升醫護人員接種率。

衛生局表示，嘉義縣自22日配合中央疫情指揮中心在嘉義長庚醫院開打以來，截至26日共接種175人，其中3位接種後短暫發燒，衛生局已透過疾病管制署line APP「疾管家的V-Watch專區」系統回報， 另有1位接種後出現嘔吐腹瀉情形，目前症狀已緩解。

趙紋華表示，以嘉義長庚醫院的經驗，每瓶AZ疫苗可以接種11人，醫院也會依各類人力需求分批安排接種，呼籲感染風險等級較高的醫事人員盡快接種，以維護嘉義縣專責醫療照護量能，守護民眾健康。

(中時 )