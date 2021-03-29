貨運公司的林姓員工負責處理貨物出口，在替食品業客戶安排「-18度」冷凍櫃時，不小心填成「＋0.0度」冷藏櫃，導致貨物送達目的地時已全部壞光，害公司損失約300萬元。林員不滿遭解雇，提告請求復職，但台北地院認為林員疏失造成重大虧損，影響公司商譽，犯錯後的態度也不佳，公司解僱有理，判林員敗訴，可上訴。

林員1999年4月2受僱合縱聯運公司，擔任貨物出口安排職務，月薪5萬8000元，2020年4月15日未依客戶指示，以負18度溫度保存託運，導致貨物腐敗變質全損，致公司損失約300萬元，因此遭公司以《勞基法》「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」解僱。林員不服，提告請求確認僱傭關係存在。

合縱聯運解釋，公司接獲美國紐約分公司通知稱貨物全部腐敗，經海事公證人確認，貨損導因是未依適當溫度保存運送，調閱託運單確認是由林員負責，因疏於確認即傳送訂艙確認書，導致船公司僅以0至4度一般冷凍櫃保存。公司為挽救商譽，立即協助客戶再次出貨，客戶還向公司求償近10萬美元。

合縱聯運指出，林員服務近21年，身為公司最資深貨物出口安排操作人員，卻時常出錯導致公司損失，並流露出事不關己態度，檢討報告交差了事，不見改善成效，這次又因職務過失，造成將近公司資本額一半的重大虧損，解雇符合最後手段性原則。

法官審理發現，託運客戶是長期合作的對象，林員曾有操作相同貨載的經營，確實知悉要在訂艙確認書上註記「溫度：-18度」，但這次林員卻記載成「溫度：＋0.0度C」，確有疏失，進而造成公司重大虧損。

法官認為，林員害公司遭受客訴求償而支付鉅額賠償金，損及公司商業信譽，違反勞動契約且情節重大，事後發被公司調查時，也否認有參與檢討會議且出具任何檢討報告的改進作為，處事態度已嚴重破壞與公司的信賴關係，難期待公司採用其他懲處手段繼續僱用林員，故判林員敗訴。

(中時 )