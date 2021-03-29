28日在裕隆與九太打完前3節後，刻意肘擊九太後衛李漢昇倒地，當場遭到驅逐出場的裕隆前鋒斑霸，29日在中華籃協召開紀律委員會決議後，處罰斑霸禁賽1場、罰款1萬元，至於先偷襲斑霸「要害」沒被裁判吹判或發現的李漢昇，則被警告乙次，畢竟李漢昇的這個沒品動作並未被裁判吹判。

以下是籃協新聞稿：「第18屆SBL例行賽編號第74場九太VS裕隆之戰，裕隆斑霸遭判罰奪權犯規之行為，29日籃協召開紀律委員會決議懲處，斑霸於第3節結束後肘擊九太李漢昇之動作，處禁賽1場罰款1萬元，禁賽令將於31日編號第76場裕隆出戰台啤時執行。

該場比賽第3節結束後雙方球員返回球隊席區時，發生斑霸肘擊李漢昇臉部之行為，經裁判判罰斑霸奪權犯規離場，紀律委員會依現行SBL&WSBL超級籃球聯賽球團管理辦法第二條第一項第四款及第八款規定，處禁賽1場罰款1萬元。

經紀律委員會檢視比賽轉播畫面，李漢昇確實有襲擊對手下體之過度身體接觸行為，造成後續衝突發生，給予警告乙次處分。斑霸禁賽處分將於3月31日裕隆出戰台啤之戰執行，罰款處分另行發函通知，逾期未繳納將禁止出賽。

裁判長會後亦將加強教育執法裁判，針對類似過度身體接觸之動作嚴加防範，降低球員衝突發生。」

(中時 )