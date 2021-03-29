人氣直播主潘豪豪近日邀請前職棒選手張誌家上直播，創造話題的，這次邀請到資深「旁白哥」盛竹如合體，兩人直播開賣牛樟芝，潘豪豪還比喻盛竹如「就像棒球與牛樟芝一樣」，都是台灣國寶，讓盛竹如笑得合不攏嘴，兩人合體也迸出另類火花，話題十足。

面對年紀小他將近60歲，從來沒看過他轉播球賽的潘豪豪，盛竹如也重現「當年勇」，即興轉播棒球國際賽，與美國職籃，另外盛竹如也滿足觀看直播粉絲敲碗要求，原音重現經典類戲劇旁白：「讓我們繼續看下去」，讓網友大呼值回票價。

直播主潘豪豪（右）合體資深旁白哥盛竹如開直播拍賣。（柯宗緯翻攝）

直播主潘豪豪（右）合體資深旁白哥盛竹如開直播拍賣。（柯宗緯翻攝）

潘豪豪表示，這回邀請到盛竹如，就像和自己的爺爺一起直播一樣，雖然「盛爺爺」已經八十多歲，但看起來精神體力還是維持的相當好，身為本土牛樟芝品牌代言人的盛竹如，也不忘藉機打廣告，強調自己是每天都吃牛樟芝保養，讓身體機能維持高檔，還被潘豪豪笑虧，早上起來都還能「一柱擎天」，這對祖孫檔直播主的無厘頭對話，也讓網友笑爆。

(中時 )