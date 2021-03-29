根據調研機構Strategy Analytics最新29日數據，韓國三星電子以Galaxy S21為利器，打敗蘋果並奪回二月全球智慧型手機銷售量的寶座。同時，三星也宣布，上周Galaxy S21在韓國的銷售量，也正式突破百萬支。

Strategy Analytics指出，三星2月出了2400萬支智慧手機，市占率為23.1％，超過市占率為22.2％的蘋果，同期賣出2300萬支。

中國大陸擁第三到第五名，小米以11.5％位居第三，其次是Vivo的10.6％與Oppo的8.5％。

2021年元月，韓國三星市占率為15.6％，而蘋果電腦則以25.4％大幅領先。

2月時，三星智慧手機出貨量年增率為26％，甚至比疫前2019年2月的年增率還要多出12％。

基本上三星固定每年2月中旬，都會推出新的Galaxy S機種，但這次，提早一個月，於元月就發布新產品Galaxy S21系列。這也明顯是在奪取，遭到美國制裁的華為市佔率。同時，也要迎戰2020年10月推出的iPhone 12。

2月時，三星和蘋果間的市佔率，約為5個百分點，但美國市場iPhone 12賣得太好，也把彼此差距縮小至1個百分點。同期，蘋果的iPhone業績年增74％，也比兩年前要多增35％。

三星29日表示，S21於元月29日發布，在推出57天后就達到銷售百萬支目標，比S20要快約一個月。

不過，S21銷售速度還是要比S10慢，因為S10在2019年推出後的47天，就賣超過百萬支大關。

(時報資訊)