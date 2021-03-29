上周五中概股暴跌。周一港股上下震盪走勢反覆，中午一度大跌190點，午後拉回跌勢收窄，指數守住持平。

周一香港恆生指數小漲1.87點或+0.01%，為28338.30點。國企股(H股)跌23.12點或-0.21%，為10942.94點。交易所今日成交1643億港元。

恆指科技指數大跌1.8%。騰訊跌1.4%；小米跌1.3%；美團跌逾7%；快手跌逾5%。

美團暴跌7.2%，報280.4港元。美團遭匯豐、花旗、美銀分別調降目標價，美銀看淡為357港元。美銀認為美團上季毛利率跌5.7個百分點，為24.9%；今年第一季訂單仍會大增，然虧損仍會達到人民幣60億元。匯豐也估計美團未來數季仍會出現虧損。

中國恆大漲3.5%。29日市場傳出恆大計畫讓子公司New Gains在那斯達克活其他合適的交易所上市。

恆大汽車跌6.9%，報58.6港元。新華社點名該公司紙上造車，恆大雖然在港股市值僅次於比亞迪，為港股第二大車廠，但恆大汽車至今尚未有一款量產車進行銷售。

上周五中概股集體大跌。百度今日再跳水，跌4.9%，報203.4港元。

(時報資訊)