台灣去年正式進入5G時代，超高速、低延遲、大連結等特性，透過跨領域的整合應用，帶來全面性的轉型升級。根據資策會MIC預估，5G的全球滲透率可望於2025年達到15%，屆時將有半數國家啟動商業運轉。因應5G快速成長，電信業者紛紛招兵買馬，積極延攬優秀人才，以拓展相關服務，回應市場對於5G的期待。

國內首家5G開台的「中華電信」，積極擴展5G服務，透過參與亞洲最大智慧城市專業展「2021智慧城市展」，展出中華電信與國際智慧物聯網接軌的2大擘劃藍圖「5G智慧應用」及「智慧城市」，共17個智慧創新展項。

今年校園徵才亦以「未來城市」為主題，釋出包括「科技研發類」、「網路技術類」、「行銷企客類」暨「行政管理類」等多項職缺，歡迎所有具備資工、資管、電機、電子、商管等科系背景，且勇於接受挑戰的職場新鮮人踴躍參加，線上報名時間原訂於3月31日截止，將延長至4月7日18：00止，預計於5月上旬針對合適人才辦理面談。

5G開賣半年即獲得Opensignal、Speedtest國際雙認證網速全國第1的「遠傳電信」，今年將持續加速、加量網路建設，力拼年底覆蓋率超過9成。

為布局5G產業鏈發展，針對「大」數據、「人」工智慧、「物」聯網等5G新經濟領域人才，招募人數無上限。近年來，遠傳已累積越來越多核心技術研發能力，大幅降低新技術委外研發的比例。

(中時新聞網)