日前有位正在找工作網友上網PO文求助，文中提到自己本來想找有興趣的工作，但隨著待業時間愈長愈焦慮，身上也沒什麼存款了，剛好前陣子收到補習班面試邀約就先口頭答應了，對方還急著要原PO下周盡快上工，但爬了文後發現一堆負評，實在怕死了，正在猶豫是否要放棄這份補習班新工作？

此文一出，釣出許多安親班老師前輩的分享，年前才離職的應屆安親班老師跳出來勸退「真的母湯」、「曾經去當過安親班老師，我只能說如果再有一次機會我真的不要選補教業，真心累」、「覺得學生時期當打工還好但當正職要很有抗壓性」、「小孩的可愛沒辦法讓你戰勝補習班的恐懼」、還有網友分享自己的工作血汗史「那時候是行政，負責文書＋訂餐＋打掃＋安親班帶8個學生+星期六課後一對一輔導，真的是一個人當好幾個人用」！

熱心網友提醒原PO「不用面對家長的話那還好，就是專注小孩子而已，不過不要讓小孩跟爸媽講你壞話哦，不然很麻煩」、「睜眼說瞎話的小朋友我也遇過，還有叫我一起追韓星的，1~3年級真的沒什麼心眼，很好控制，但4~6年級有的就很有想法有的很會鬧！」

1111人力銀行發言人黃若薇表示，台灣出生人口以每1~2萬的幅度跌落，近10年來少子化現象更嚴重，首當其衝就補習業也紛紛主動轉型，改為精緻教學、小班教學，以迎合家長需求。

黃若薇表示，安親班老師工作時間，通常都是在學生放學以後，一般而言較難兼顧家庭，且有些規模不大的安親班老師，除了輔導學生課業以外，還必須身兼行政工作，包括考卷出題、文書處理、甚至要扛起招生及班內清潔打掃工作等等，工作內容細瑣繁重，以致於流動率相對高。但也有雇主會參考學生的表現及家長的口碑，給予有經驗的安親班老師較優渥的薪資待遇，目前市場行落在2萬5至3萬8之間。

(中時新聞網)