每年3月到5月是高中生忙著申請大學的季節，新北市立圖書館青少年分館從4月份開始至11月止，特別推出一系列免費的108課綱學習歷程與升學全攻略健檢活動，協助學子了解自己的優勢，選對學校，即日起開放報名。

新北市立圖書館表示，108新課綱升學趨勢，學習歷程扮演著重要角色，真正決定學測是否就能考上大學的關鍵，除了學測成績，更重要的其實是「備審資料的好壞」以及「筆試與面試的表現」。

很多學子不知道怎麼找出自己的興趣或理想科系？對學習歷程該如何準備也摸不著頭緒，青少年圖書館從4月份開始，特別針對108課綱推出免費學習歷程與升學全攻略健檢活動，邀請各領域的專業講師，針對108課綱「核心素養」，教導如何完善自己的學習歷程，以及筆試或面試的有效準備方法。

另外108課綱中，興趣探索也是一個重要的議題，同時也將協助學子生涯探索，在學測申請的環節中脫穎而出，錄取自己的理想學校與科系。

青少年「108課綱學習歷程、升學全攻略」將從4月份開始一直持續到11月，8場講座內容包括閱讀素養、小論文寫作、科技新知、履歷撰寫、面試技巧等，分別為 4月10日「提升你履歷轉職力2.0—突破職涯的履歷盤點課」。

5月8日「提升你的面試潛職力」、7月10日「用遊戲學習程式語言：打造自己的電玩」、8月7日「玩轉智能機器人」、9月4日「一日出版社—窺探木耀四出書經過與寫作分享」、10月2日「當時小明月，流行小論文發想」、11月6日「關於讀書這件事—從比爾蓋茲到張忠謀，相關活動資訊及報名日期請至新北市立圖書館網站查詢查詢，洽詢電話（02）2212-8905。

(中時 )