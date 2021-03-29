隨著年後「報復性轉職潮」已開跑1個多月，今年的大學應屆畢業生，同時也是職場新鮮人，在全台各大學校園徵才，無論是實體活動或是線上徵才，無不摩拳擦掌，準備一展長才，上半年的求職旺季，讓各產業大舉投入「搶人」行列。無論是台灣老牌福記冷凍食品，祭出員工自購「打到骨折」，讓員工直呼「超幸福」；同樣在台已耕耘49個年頭的飛宏科技，則主打面面俱到的福利制度，從員工到眷屬，就是要你「樂在工作、快樂生活」。

台灣經典品牌福記冷凍食品成立90年，以推出各式美味食品聞名。身處食品業，福記以「誠實用心」製作每一樣產品，福記面對員工同樣也是用心對待，打造幸福職場，有快樂的工作氛圍，才能製做出無愧於消費者的產品。「在我們這裡工作真的超幸福」說起公司福利，福記員工一臉驕傲，最推薦的就是員購了。員工購買公司產品價格超優惠，「比起其他公司只打9折，我們公司真的是佛心來著」，員工邊說邊笑著，看得出福記對待員工有多用心。

為讓消費者安心，福記自有工廠取得HACCP與ISO22000的品質認證，多項產品也獲得國內的CAS優良農產品認證，就連國外的美國FDA、新加坡AVA都有認證。2014年福記成立了食安品保實驗室，誓言要生產最高品質的商品，讓消費者吃得放心，也樂於分享。

而致力成為全球最優秀電源製造供應商的飛宏科技，不僅提供三節禮金、婚喪喜慶補助，也關心員工身心發展，每年辦理健康檢查、身心健康議題等講座。而公司多元化的育樂空間，包含健身房、桌球室、籃球室、圖書室以及員工休息室，也讓員工的壓力有著正向的出口。

除了每年全額補助員工國內單日旅遊的費用，還有額外旅遊津貼，讓員工可以彈性安排與親友出遊。另外每年暑假，也都會舉辦親子日活動，讓員工眷屬可以更了解親屬的職場環境，並帶著小朋友一起同樂。

今年度飛宏科技大舉開放70名以上的職缺，從國內外業務、電源工程師、機構工程師、韌體工程師、技術員等，職務種類多元。

(中時新聞網)