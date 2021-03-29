小資族注意囉，就算買不起豪宅也要努力擁抱溫暖小窩，台灣經濟研究院本月25日發布2月營業氣候測驗點，經過模型試算後，2021年2月服務業營業氣候測驗點為99.52點，較上月修正後之98.51點，增加1.01點，為連續3個月上揚。營建業2021年2月營業氣候測驗點為110.31點，較1月之108.39點，上揚1.92點，結束先前連續3個月下滑態勢，轉為上揚。

以服務業部分來看，疫情衝擊漸緩，國內消費市場已回到疫情前水準，再者適逢農曆春節連假，推升購物與出遊聚餐等需求，廠商樂觀看待景氣。另外，營建業方面，儘管工料吃緊現象尚無法立即解決，但因市場資金動能充裕，預計將釋出更多投資商機，且政府打炒房、健全房市機制亦有助於排除短期炒作，並有利房市中長期發展，使得營建業者也樂觀看待未來半年景氣表現。

景氣市場樂觀看，小資族沒有富爸爸撐腰，那得快找間幸福企業做後盾，國內房仲龍頭信義房屋就祭出入行有5萬再給健康、生活、家庭3大保障。以人為本的中心思想主軸，每年每人1萬枚「信福幣」，可用來支付學習成長、身體健康、家庭照顧等3大構面的福利項目，包括健身房、運動中心、子女托育、眷屬健檢及非工作相關的學習成長課程等，最高使用額度等同於新台幣15,000元，有了能夠彈性使用的「信福幣」，就能透過財務分配，讓買屋不再是遙不可及，且服務於房仲業會學得更多「住房」專業知識，無論是要租屋、買房都更有保障。

一樣在營建不動產業佔有一席之地的冠德建設，去年在全體同仁齊心努力下，營收達到272億的歷史新高，躍居營建股「新營收王」。公司依年度績效獎金辦法發放年終員工酬勞獎金，讓每位員工荷包滿滿。因應集團發展與布局，將持續招募優秀人才，擴大福利項目，構築產業最佳幸福職場。

冠德建設深信知識就是力量，不僅是首家「把知識當作建築標準配備」的建商，為鼓勵員工終身學習更是不遺餘力，除完善的教育訓練制度、期刊圖書免費借閱外，並訂定「冠德建設終身學習計畫」，補助優秀員工攻讀碩博士並取得學位，分為升學補助及專案學習補助，補助比例50%~80%的學費。

幸福工作場域與工作效能相輔相成，快快搶進幸福企業，拼KPI、享福利、領高薪何樂而不為。

(中時新聞網)