韓劇《黑道律師文森佐》隨著大魔王玉澤演真實身份浮上台面，劇情進入白熱化，而宋仲基再次遇到男人深受擁抱，卻被女主角全余贇打槍喊無感，最新播出的第12集中，玉澤演所屬團體2PM成隊友尼坤（Nichkhun）與燦盛的友情客串，也讓全國平均收視來到10.7％，維持同時段有線台收視冠軍。

尼坤和燦盛的友情客串，事前保密到家，直到播出前2天才公佈消息，粉絲們相當期待他們會以什麼樣的形式如何呈現。原來是玉澤演飾演的張俊宇在家看一部名為《野狗和豺的時間》的電視劇，劇中燦盛和尼坤2人剛好在屋頂上緊張對決，燦盛更是對著尼坤嗆：「只要你死了，我就能取代你！」隨後更直接拔槍讓尼坤一擊斃命，讓張俊宇聯想到他與弟弟之間的關係，忍不住氣到關電視直呼「可惡」。儘管3人沒有合體，但播出後，2PM官方IG也立刻曬出他們在拍攝現場的合照，並逗趣寫道，為了應援3號（指在2PM裡年紀第三大的玉澤演）而特別演出的2號（尼坤）與6號（燦盛）。

玉澤演大魔王的真實身份浮上台面，劇情進入白熱化。（Netflix提供）

2PM尼坤與燦盛力挺玉澤演友情客串演劇中劇。（Netflix提供）

而宋仲基飾演的文森佐更是超犧牲，繼第8集與金聖喆上演「BL之戀」後，第11集被情報院義大利組織犯罪應對組組長安基石（林徹洙 飾）熱情地來了個「無尾熊抱」，讓文森佐相當「驚慌」，無奈的是深受男人喜愛的文森佐卻不受女主角全余贇飾演的洪車瑛青睞，洪車瑛酒醉之餘提出想要透過擁抱來確認對文森佐是否心動，2人曖昧擁抱10秒後女方卻直呼沒有感覺，讓文森佐顯出莫名失落。《黑道律師文森佐》每週六、日晚間10點在Netflix與韓國同天上線。

(中時 )