二水鄉源泉村鐵道旁的花旗木現正盛開，粉紅色的花瓣增添春天的浪漫氣氛，連平日都吸引許多遊客前來朝聖賞花。（謝瓊雲攝）

彰化縣二水鄉公所在源泉村152縣道旁，沿著鐵道種植了30株花旗木，每逢3月盛開美不勝收，前2年搭上石虎列車，成為網美拍照打卡祕境而爆紅，連平日都吸引大批民眾前來取景。

花旗木又稱為泰國櫻花，二水鄉公所為了推廣鐵道觀光，5年前種下這排花旗木，雖然數量不多，但花廊緊鄰台鐵集集線鐵道，不時會有小火車緩緩經過，吸引大批遊客前來，不少攝影好手更事前做足功課，查詢火車時刻，就為捕捉火車經過櫻花樹下的夢幻美景。

去年3、4月間花旗木整齊勝放，加上集集小火車石虎彩繪列車經過，幾張美照讓祕境在網路社群上乍紅，今年花季一到，連平日都擠滿遊客人潮，還有人自備梯子，讓許多女性遊客爭相爬上去與樹上滿開的花朵合照比美。

二水源泉鐵道旁的花旗木成為網美打卡祕境，有攝影好手自備梯子要捕捉花瓣盛開的瞬間，最後梯子卻成為女性遊客最佳拍照工具，可近距離與花兒比美。（謝瓊雲攝）

不少鄰近鄉鎮的遊客趁著平日來賞花、登上梯子捕捉花旗木盛放的美景。（謝瓊雲攝）

家住田中鎮的遊客許先生說，花旗木盛開時花瓣形狀與顏色像極了櫻花，還可以一邊騎著自行車一邊賞花，有時候恰巧還有小火車緩緩駛過，情景彷彿是阿里山小火車追櫻花的翻版，賞花不必去阿里山，就近來走走就能欣賞到美景。

二水鄉長蘇界欽說，公所在鐵道旁打造自行車廊道，近年沿線陸續種下花旗木、阿勃勒、洋紅風鈴木等樹種，自行車道沿線景色由粉紅轉為鮮黃，隨著四季變化繽紛轉換。其中花旗木既好栽種也好管理，全鄉各處皆有種植，因此處結合集集線鐵道，最受歡迎，歡迎民眾把握兒童節連假前來欣賞。

花旗木又稱泰國櫻花，好栽種好管理，二水鄉推廣自行車休閒觀光，近年源泉村鐵道旁的整排花旗木，搭配集集線小火車，瞬間炸紅成了網路社群的熱門賞花打卡祕境。（謝瓊雲攝）

花旗木又稱泰國櫻花，好栽種好管理，二水鄉推廣自行車休閒觀光，近年源泉村鐵道旁的整排花旗木，搭配集集線小火車，瞬間炸紅成了網路社群的熱門賞花打卡祕境。（謝瓊雲攝）

(中時 )