餐飲股王瓦城泰統集團今日公佈年報，2020全年營收達46億元創歷史次高，合併淨利歸屬於母公司業主新台幣3.69億元，EPS高達15.95元，創歷史新高，連續八年賺逾一個股本，決議每股發放現金股利14.5元，亦同步寫下歷史新高，殖利率達5.9％，連七年配發逾1個股本，再度蟬聯國內餐飲獲利王寶座。

在憑藉獨有的東方餐飲連鎖化優勢，以及對商圈和客群的敏銳掌握下，透過精準選點和品牌佈局策略，旗下既有主力品牌「瓦城」、「大心」、「非常泰」將持續拓展新店，以口碑快速擴大市場佈局的跨中菜系「時時香」以及南洋跨國界料理「YABI」，品牌店數亦將齊步推進，總展店數共16家，目標達雙位數成長。

面臨疫情挑戰，瓦城泰統集團對外除了提前部署外更主動出擊，透過第三方檢驗單位制定更高規格的防疫標準打造「全台最安心餐廳」，贏得消費者的安心信任，來客數達近780萬人次，成功降低疫情衝擊；同時在經營管理層面，專注務實經營，堅持一致美味，在市場低迷期間，透過集團優異成本控管與規模化實力優勢，推助2020年獲利再次創新高。

因應疫情與民眾飲食型態改變，外帶與外送需求提升，集團憑藉強大研發實力開創新商品，發展「品牌虛擬店」，深化既有外送平台合作，有效運用廚房資源，發展多品牌外送服務，同時提供官方線上預訂，擴大銷售管道，提高顧客滿意度，尤其深獲家庭客信賴，積極佈局外送、外帶市場創造新商機，成功挹注營收表現。

瓦城泰統集團亦在下半年市場回溫後立即啟動新展店計畫，除主力品牌【瓦城泰國料理】持續進駐新型商場，強化全台佈點密度，旗下跨菜系中式品牌【時時香SHANN RICE BAR】與跨國界南洋料理【YABI KITCHEN】亦受顧客愛戴，憑藉好口碑，加速全台佈局，2020年完成8家新展店，齊力推助集團營收向上。

展望未來，集團將持續加大投入安心餐廳認證成為顧客不可或缺的信賴餐廳；觀察台灣餐飲市場渡過疫情重創期，民眾外出用餐及消費意願加速回溫，且以內需市場復甦力道最為強勁，看好2021年台灣餐飲市場的蓬勃發展，集團新開店與新品牌力度皆將持續續航，為新年度注入強勁成長動能。

(中時 )