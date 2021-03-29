陽明（2609）29日召開法說會，公司總經理杜書勤表示，貨櫃船運市場的高運價上半年仍可維持，下半年要看疫情發展，估計應該不會發生去年那樣影響到工廠生產的狀況，而美國線今年長約非常看好，客戶要求簽屬的量都比以前高很多，讓公司吃下定心丸。

陽明海運去年營收1,512.77億元，稅後淨利119.77億元，EPS 4.51元，第四季單稅後淨利101.26億元，優於法人預期。對於今年獲利，陽明在法說會上說的非常保守，雖有媒體問既然第一季獲利估計比去年全年好，第二季也看好，全年應該比去年好許多，杜書勤則表示謝謝媒體祝福。

也有法人問為何市場看法分歧，有人很看好有人保守，杜書勤指出，去年6月都還看不出市場會大好，市場變化太大，2008市場因為中國因素大好，之後發生金融海嘯大壞，2010年又大少，市場起起伏伏，誰知會不會突然彗星撞地球。

(工商 )