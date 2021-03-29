港股上周跌654點或2.3％後，29日呈先跌後升，收盤微升1點。

恒指開盤跌19點，甫開曾挫204點，低見28,132點，在100天線（約27,998）及兩萬八上方止跌。之後在大陸股市帶動下回升，最多升148點，見28,484點全日高，中午升94點。午後野村及瑞信傳因Archegos斬倉錄重大潛在損失，股價先後急跌，拖累大市氣氛，恒指一度復挫190點，惟守住上午低位，尾盤回穩。恒指最終收報28,338點，微升1點。

大市全日成交額1,903.31億港元。

國企指數報10,942點，跌23點或0.2％。科指跑輸跌148點或1.8％，報7,981點。

個股表現方面，騰訊跌1.3％報612港元，成交居首達177.35億港元。美團去年第四季業績遜預期，遭多家大行下調目標價，收市挫7.2％報280.4港元，為表現最差藍籌，成交有138.74億港元。龍湖績後獲看好，收市急升7％，為表現最好藍籌。

(工商 )