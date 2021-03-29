劉冠廷於《植劇場2》的籌備課程訓練計畫中上京劇課練習身段。（拙八郎提供）

由王小棣領軍的《植劇場2》今年將陸續開拍，去年底前開設表演課程為第二季計畫做準備。29日粉絲專頁曝光首支影片「回歸特輯」搶先看，90秒中可見徐鈞浩蹲馬步、孫可芳痛苦難耐的神情、劉冠廷踢腿的專注，導演王小棣說「如果你覺得你有這個天賦、興趣、追求」，以及「最擔心的就是你們不快樂，最擔心的就是你們想要太多，最擔心的就是你們沒有機會」，深深打中每位演員的心境，更讓期待已久粉絲呼喚「心情好激動」。

孫可芳回憶，5年前加入課程訓練時，彷彿回到念書時期的學生時代，「我本來就是非常容易緊張的人，常覺得自己會在重要時刻出錯，所以都要卯足全力準備120分，其中預留的分數是要扣掉我的緊張」，也認為成為植劇場一員是很有使命感，「我不想讓人覺得，小棣老師帶出來的演員都是被保送的」。

24位演員加入至今5年多，各自在表演路各有起伏，陳妤因在初端就被觀眾認得、記住而自覺幸運；葉星辰也回想，最初在這裡受到很多保護，「畢業就有種長大的感覺」；林意箴坦言自己每一天都想放棄，「但沒有放棄的理由，一個都沒有」。

張耀仁看到沒錢就要想要怎麼賺錢，「要把失落感跟焦慮變成養分」；江宜蓉也因身心的強大壓力造成免疫系統下降、皮膚過敏、發炎、起疹子，直到近期才學會好好放鬆照顧自己；而徐鈞浩坦言也曾有要不要繼續表演的想法，但僅有「5%、10%的念頭就速速消退」，他也說只要相聚，給彼此的打氣的心就一直存在。

導演王小棣對表演路上各個成長不同，一方面欣慰，但也有些心疼，「可能一路累積了委屈、寂寞或者是孤獨、壓抑或沒辦法跟家人交代」。他認為尤其演員是很辛苦的工作，身心都需面對很大挑戰，特別想對他們說「在我眼裡，你們已經進步了好多」。

孫可芳在《植劇場2》 籌備課程訓練計畫中的京劇課程卯足全力拉筋。（拙八郎提供）

徐鈞浩回歸《植劇場2》上課，坦言大家私下常常互相打氣。（拙八郎提供）

導演王小棣於《植劇場2》啟動開拍前再次找回植劇場演員一起上課受訓。（拙八郎提供）

(中時 )