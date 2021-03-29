根據法新社取得報告副本，世界衛生組織（WHO）派往武漢調查疫情源頭的國際專家小組結論說，COVID-19病毒很可能來自蝙蝠，再透過媒介動物傳染給人類，幾乎排除實驗室外洩。

外界對這份專家小組報告期待已久，世衛尚未正式發布最終版本。根據法新社掌握的最終報告內容，專家表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）是透過中介宿主傳染給人的假設，「很可能至非常可能」成立。

至於認為COVID-19病毒是從一座實驗室外洩的理論，專家則認為「極度不可能」成立。

(中央社)