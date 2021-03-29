高雄樹德家商餐飲科參加第16屆「龜甲萬盃」國際料理比賽，二年級學生黃建瑋、侯隆壹以純熟手藝創作出變化多元的創意料理，在72組報名隊伍中脫穎而出闖入決賽，並奪得全國第3名的佳績，全校師生均為他們喝采。

因應技職教育蓬勃發展，統萬股份有限公司連年舉辦「龜甲萬盃」料理賽，希望選手藉由競賽舞台，互相切磋廚藝，並且吸取各方經驗，讓國內可以增加更多廚藝精湛的選手。

此次「龜甲萬盃」國際料理競賽分為初賽產品製作及決賽神袐箱食材創作，初賽規則是必須在60分鐘內完成主題菜餚，而決賽則是70分鐘內依現場臨時公布菜單並利用神祕箱內發送的材料製作成2人份菜餚，考驗參賽隊伍食材運用能力及團隊合作默契，且製作過程及方式皆要符應綠色永續的原則。

而樹德家商黃建瑋、侯隆壹在初賽選定的題目是「一魚兩吃」，分別指定紅燒口味及自創的「避風塘魚球」，除了菜餚美味以外，他們在第2道避風塘魚球善用紅燒時剩餘的蔥、蒜、辣椒，符應此次競賽的綠色永續概念，完全無多餘食材，獲得評審青睞入選決賽。

闖入決賽後，黃建瑋、侯隆壹在得知主材料為豬絞肉後，發揮創意及默契，合力做出魚香番茄、蒜香奶油肉餅、糖醋炸肉捲等3種變化多元的料理，且同樣毫無剩餘食材，他們的作品兼顧顏色及口感，創造出與一般餐廳不一樣料理風味，最終勇奪第3名佳績。

樹德家商校長陳茂霖表示，學校餐管類科特色課程近年持續推動學生說菜訓練，培養學生的組織能力及表達能力，讓學生除了能做出一手美味佳餚更能自信說出一道道好菜的理念及設計典故，他們也鼓勵學生及選手以賽養力，在高職階段成就最好的自己。

(中時 )