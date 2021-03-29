NB代工雙雄廣達(2382)及仁寶(2324)今天股價創波段新高，廣達在站上9字頭後，可望挑戰「百元」大關，而仁寶股價則是收盤鎖定漲停價26.1元。

除了代工廠外，2大NB品牌廠宏碁(2353)及華碩(2357)近期股價也是驚驚漲，宏碁股價站上3字頭，而華碩則企圖挑戰400元大關。

業者指出，今年的缺料在第二季會是最嚴峻的，也會是「歷史之最」。「好懷念去年和前年只有Intel CPU缺料的年代，今年從面板、IC、GPU等都出現缺貨。」

和碩日前法說時，總經理廖賜政坦言，2021年三大產品線（運算、消費性電子、通訊）都預估成長，但缺料將是變數。至於缺料連帶引起的漲價，會與客戶共同協商（分攤）。電子業缺料目前仍看不到盡頭，缺口持續擴大，部分晶片交期甚至已拉長至一年。

和碩董事長童子賢也坦言缺料情況「很困難」，產能不足下，各行業間還引發了排擠效應。「爸爸跟兒子在搶晶片，兒子要玩電動玩具（遊戲機用晶片）、爸爸要開車（車用晶片），到底要優先供應爸爸還是兒子？」對此，童子賢表示，和碩只能「盡力去催（料）。」

藍天總經理簡義龍則分析，缺料勢必考驗業者的產品分配策略。以Intel來說，在CPU的分配是以伺服器為優先，其次為筆電，最後才是桌機。今年的缺料問題嚴重，也造成了部分品牌廠索性自己跳下來追料，有些材料甚至被品牌廠回收去，品牌廠自已去分配。

大家在缺料的環境下，又要求出貨極大化，因此，當大的品牌廠跳下來進行搶料源，自然就排擠到二、三線的代工廠。業者指出，今年絕對不缺訂單，問題在於有訂單能不能吃得到。

(時報資訊)