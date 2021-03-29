哥吉拉和金剛在影壇上擁有不可思議的影響力，牠們都是吸引全球觀眾的大銀幕偶像，這段眾所矚目的世仇引發一場跨越全球的史詩冒險旅程。《哥吉拉大戰金剛》自上週三（24日）在台上映，影評口碑一致盛讚，首周票房也開出亮眼成績，5天周末台北累積超過新台幣3779萬，全台超過新台幣1.5億，打破今年開票紀錄，票房及電影院人潮雙雙回歸。

兩大神級巨獸將在片中，展開史詩般的殊死一戰，當傳奇正面對決時，世界的命運危在旦夕。金剛與牠的保護者，踏上危險的旅程，尋找牠真正的家園，同行的還有吉雅，這名年輕的小孤女，與金剛間有著獨特且強大的聯繫。但他們意外地與憤怒的哥吉拉狹路相逢，並在全球引發一片腥風血雨。這起由無形力量所激化的兩大泰坦巨獸間的首次對決，僅是深藏地心之謎的冰山一角。

導演亞當溫高德記得他小時候也曾經和朋友在操場上爭論，2隻怪獸誰會打贏誰，金剛或哥吉拉？他表示：「這是部盛大的怪獸電影，不僅有一隻，而是兩隻影壇最經典的怪獸正面對決。很好玩的地方在於，去觀察觀眾會支持誰，再去觀察觀眾看到哪方勝出時，會有什麼反應！」該片全台熱映中。

(中時 )