在電子與傳產攜手上漲帶動下，加權指數29日大漲170.09點，漲幅1.04％，指數收在16,475.97點，收在歷史高點。

台積電上漲9元，收在599元，盤中一度來到602元，雖然收盤沒有站穩600元大關，但已經回到月線與季線位置，傳產股包括造紙、橡膠、運輸、塑膠等，表現亦強。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，晶圓龍頭大廠止跌回升，激勵電子股回神，且外資連兩日回補台股，可解讀為市場資金仍充沛，然今年來國際資金對台股雖未站在買方，眼見市場行情回溫而做回補。

本周將碰到清明連假，市場可能出現高檔震盪，不過，眼見今年台股企業展望不俗，且統計歷年數據，清明之後，台股仍走升機率高，展望4月中旬即將進入台股首季財報公布密集期，一旦指標龍頭股繳出良好營運展望，有利於台股指數的上漲空間。

葉獻文說，台灣外銷訂單連12紅，經濟部公布2月外銷訂單425.9億美元，創同期新高，年增48.5％，其中，資訊通信、電子產品等接單暢旺，顯示台廠仍持續受惠全球消費需求回溫。

2月工業生產指數達106.83，雖受農曆年節工作日減少，但年增率達2.96％，其中，製造業生產指數更是連13紅，雙雙創下歷年同月新高，反映台灣經濟基本面的強勁復甦態勢鮮明。

(工商 )