台灣首部同志家庭喜劇《酷蓋爸爸》由戲劇男神謝佳見、新生代男演員林輝瑝主演，兩人劇中組同志家庭，為戲兩人也獻聲演唱主題曲〈幸福日常〉，由曾製作林俊傑〈江南〉的王牌製作人蔡政勳操刀。謝佳見暌違2年再為戲獻聲，該曲為輕快風格，他滿意地說「錄之前就覺得歌曲很洗腦，會有神奇魔力吸引你一直聽、一直哼」。
謝佳見繼2019年為偶像劇《男神時代》、《我是顧家男》演唱主題曲，暌違2年後再開金口，沒想到這回是男男對唱。謝佳見讚林輝瑝的聲音是開朗年輕小伙子，很喜歡他的聲音，自己則是很暖、成熟唱腔，搭在一起很甜蜜、浪漫，產生舒服的火花。
身兼模特兒、演員的林輝瑝初試啼聲，雖平時會唱KTV，但和錄音室差很多，咬字、語調、每一句歌詞、每一整段唱都不一樣，讚謝佳見唱得好，讓他不致太緊張，自此後更佩服線上歌手。
兩人首次演同志角色，拍戲過程中也參與MV拍攝，兩人MV中呈現浪漫約會氣氛，謝佳見表示，拍完MV後讓彼此更熟悉，之後拍戲也順利許多。不過林輝瑝拍戲期間在體力、腦力雙重壓力下，免疫力下降不少，拍攝MV一幕兩人躺在草地上仰望天空，林輝瑝躺了整天草地引起大片過敏，讓導演陳怡妤很心疼。
主題曲〈幸福日常〉歌詞版MV於29日在同志音樂愛情故事Queer Up The Volume官方臉書粉絲團公開，最新預告也同步上架，完整MV將於近日釋出。《酷蓋爸爸》4月23日首播，一次播出兩集。
(中時 )
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