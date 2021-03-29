謝佳見（右）摟抱林輝瑝放閃。（GagaOOLala提供）

台灣首部同志家庭喜劇《酷蓋爸爸》由戲劇男神謝佳見、新生代男演員林輝瑝主演，兩人劇中組同志家庭，為戲兩人也獻聲演唱主題曲〈幸福日常〉，由曾製作林俊傑〈江南〉的王牌製作人蔡政勳操刀。謝佳見暌違2年再為戲獻聲，該曲為輕快風格，他滿意地說「錄之前就覺得歌曲很洗腦，會有神奇魔力吸引你一直聽、一直哼」。

謝佳見繼2019年為偶像劇《男神時代》、《我是顧家男》演唱主題曲，暌違2年後再開金口，沒想到這回是男男對唱。謝佳見讚林輝瑝的聲音是開朗年輕小伙子，很喜歡他的聲音，自己則是很暖、成熟唱腔，搭在一起很甜蜜、浪漫，產生舒服的火花。

身兼模特兒、演員的林輝瑝初試啼聲，雖平時會唱KTV，但和錄音室差很多，咬字、語調、每一句歌詞、每一整段唱都不一樣，讚謝佳見唱得好，讓他不致太緊張，自此後更佩服線上歌手。

兩人首次演同志角色，拍戲過程中也參與MV拍攝，兩人MV中呈現浪漫約會氣氛，謝佳見表示，拍完MV後讓彼此更熟悉，之後拍戲也順利許多。不過林輝瑝拍戲期間在體力、腦力雙重壓力下，免疫力下降不少，拍攝MV一幕兩人躺在草地上仰望天空，林輝瑝躺了整天草地引起大片過敏，讓導演陳怡妤很心疼。

主題曲〈幸福日常〉歌詞版MV於29日在同志音樂愛情故事Queer Up The Volume官方臉書粉絲團公開，最新預告也同步上架，完整MV將於近日釋出。《酷蓋爸爸》4月23日首播，一次播出兩集。

謝佳見揹著林輝瑝展現甜蜜互動。（GagaOOLala提供）

林輝瑝（右）親密餵食謝佳見。（GagaOOLala提供）

謝佳見、林輝瑝拍攝〈幸福日常〉MV。（GagaOOLala提供）

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