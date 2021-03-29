ＷeMo Scooter 串連生活大小事，深耕城市交通，現在更擴大共享教育種子，讓共享交通逐漸成為下一代智慧生活的一部分， 4月1日起將推動年度彩繪安全帽系列活動，傳遞以安心安全為核心的服務堅持。今年更攜手新光三越共同舉辦免費親子彩繪營，於新光三越台北信義新天地與新光三越高雄左營店接連舉辦三場實體活動，一起彩繪出美好共享生活，為城市願景努力。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，「WeMo Scooter 服務為國內第一個共享機車服務，帶動國內共享運具市場，期望透過線上與實體一系列彩繪安全帽活動，與父母和小孩打造新一代共享新哲學。加強以租代買新觀念，培養下一代對環境友善思考力，持續傳遞社會共享正面價值，別具有教育意義。」

ＷeMo Scooter 以用戶需求為核心，持續開發各項加值服務，並發展多項消費者活動，2018年開始推動彩繪安全帽創作徵件活動，邀請市民打造屬於自己的專屬安全帽，讓創意躍上大街小巷，透過騎乘穿梭整個城市。從2018「彩繪安全帽」、2019「我的智慧城市」到 2020「安心安全罩得住」主題，已累積吸引超過千件作品，以及上百萬網路影響力，藉此強調 WeMo Scooter 品牌重視交通安心安全的重要性。

共享機車WeMo Scooter 開創新交通移動體驗，透過以租代買的便利性，大幅提升機車使用率，期許共同打造更美好的環境。以每月近百萬的騎乘數成功教育市場，積極扮演共享資源宣傳角色。

今年的WeMo Scooter 彩繪安全帽活動，將以「共享生活，分享快樂」作為活動主軸，設計線上與實體活動，雙軌同步宣傳共享理念，讓共享落實生活。此次更首度擴大活動至親子族群，期望以兒童彩繪的方式，結合 WeMo Scooter 的共享特色，達到教育兒童「共享」觀念，讓共享種子向下扎根，從小建立對未來智慧城市的想像與重視。

適逢兒童節將至，WeMo Scooter 攜手新光三越，一起推動親子彩繪營，透過實體創作活動，引導孩童發揮創意與想像，將分享與共享精神揮灑在安全帽上。凡年滿6-12歲的小朋友皆可申請報名，可獲得自己DIY客製化專屬安全帽、獎狀以及獨家品牌周邊好禮。活動全程免費且名額有限，歡迎踴躍申請報名。

(中時 )