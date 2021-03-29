台灣基進立委陳柏惟罷免案，目前正進行臺中市第二選區的二階段連署。據TVBS最新民調顯示，經調查該選區有48%民眾會投同意罷免，也有30%不同意罷免，另外21%未決定。在換算比例後，「同意罷免」佔該區20歲以上民眾的24%，略低於選罷法25%門檻，而不同意換算後佔15%。民調指出，此罷免案在過關邊緣，選民意向將成最後關鍵。

據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，該選區有65%表示「知道此事」，35%表示「不知道」。不論民眾知道罷免連署與否，有69%民眾表示「不會參與罷免陳柏惟連署」，有20%表示「會參與」，7%不一定。

此外，若罷免陳柏惟二階連署通過且成案，有30%民眾表示「一定會去投票」、13%「可能會」，49%表示「沒投票意願」，另外，有7%民眾「不一定」。TVBS民調經換算後不同意罷免的比例，約佔全體20歲以上台中立委第二選區民眾的15%；而同意罷免比例約佔全體的24%，略低於選罷法25%的門檻。

值得注意的是，陳柏惟備受外界關注的國會問政質詢滿意度方面，有25%民眾表示滿意（7%非常滿意，18%還算滿意），30%不滿意（15%不太滿意，15%很不滿意），同時有44%對陳柏惟問政表現未表示意見。

此次民調係《TVBS民調中心》在3月23日至26日所做調查，抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問。最後成功訪問有效樣本1032位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

(中時新聞網)