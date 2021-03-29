長榮長賜輪擱淺事件有望於近日落幕，不過全球海運貿易的緊繃狀況卻難以緩解，外媒強調，目前海運卡關最重要的原因，仍是新冠肺炎造成全球貿易鏈停擺，無法負荷反彈的極大衝擊力。

長賜輪上周因瞬間強風與沙塵暴影響偏離軌道，擱淺長達6天後今（29日）傳出好消息，長賜輪已將船身擺正，目前等待相關檢查通過後才會恢復航行。

綜合外媒報導指出，就算長賜輪脫困，全球貿易鏈仍存在許多壓力，從去年下旬開始，前所未有的進出口需求，加上設備和勞動力的短缺，造成全球出現運量暴增、嚴重缺櫃等狀況。

根據洛杉磯港數據顯示，今年洛杉磯和長灘港口的吞吐量合計為159萬個貨櫃，比去年同期增長約29％，過去3月通常是淡季，但今年的狀況並未停歇，甚至出現壅塞狀況。

另外，洛杉磯港也表示，現階段船隻平均等待時間為7.9天，而前一周為7.7天，2月份時等待時間曾達到8天，是去年11月份的三倍，整體而言，航運狀況仍相當緊繃。

外媒認為，蘇伊士運河卡關只是加速海運狀況的惡化，即使現階段有望搶通，但本身海運貿易仍有許多挑戰與狀況要面對。

(中時新聞網)