重啟無望？核四最後燃料棒已全運出 蔡英文「昔挺續建」黃暐瀚痛批：歷史事實不容政客抵賴！

「重啟核四公投」即將在八月投票，核四最後一批燃料棒於昨(28)日全數運往美國，是否代表重啟核四無望？資深媒體人黃暐瀚接受《中時新聞網》訪問表示，「台灣因為選舉，政治人物常常騙來騙去。」痛批總統蔡英文面對核四議題，態度三度髮夾彎，更直言：「歷史事實不容政客抵賴」

總統蔡英文曾多次在臉書發文反核四，強調核四是危險拼裝車、耐震標準落後、位於危險地帶，「我要再講一次，我的立場很清楚，核四不應該重啟。」對此黃暐瀚指出，蔡2006年擔任行政院副院長，要求核四要如期如實完工，時任行政院長的蘇貞昌也支持核四續建，甚至追加448億預算。

2012年面對選舉，蔡英文卻又改變態度。「核四完工不商轉，是非常奇特的選舉語言。」黃暐瀚提到，2011年發生福島核災，台灣人反對核能的聲音逐漸日增，所以蔡在總統大選時，為了滿足工商業界蓋核四的需求；又得討好環保團體，只好轉變態度，將核四的政策改為「核四完工但不商轉」。

蔡英文總統帶頭參加2019廢核大遊行。(圖／張鎧乙)

黃暐瀚更指出，2014年蔡聲援反核團體一起走上街頭，若從頭到尾都反對核四續建，當場就應該要喊停，不然2006年追加448億預算時，怎麼就不擔心核四完工會不安全？他直言：「蔡總統妳確實編列預算，想把核四蓋完，妳能說那個不是妳嗎？」他呼籲讀者與鏡頭前的觀眾，不論核四的續建和封存與否，都該拿出歷史的事實來說話，才能得到自己的答案。

(中時新聞網)