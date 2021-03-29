中信兄弟去年選秀第一指名余謙開季以來都在二軍磨練，不過日前總教練林威助點名他有機會近期上一軍，對此兄弟二軍投手教練王建民認證，余謙近況確實不錯，此外兄弟養成多年的陳琥要上一軍也沒問題。

余謙2019年在U18世界盃大放異彩，之後挑戰中職加入兄弟，被認為是未來王牌投手，對於余謙近期有機會上一軍「開箱」，王建民在今日出席個人攝影展時說，「他上一軍是可以的，近況滿不錯。」

只不過余謙還在適應職棒節奏中，王建民指出余謙過去在高中、大學時期是丟幾場就會休息，準備下一個盃賽，但職棒要維持每週出賽的頻率，「他還要習慣球季節奏，現在他丟完會覺得手痠，這其實是正常的，要讓身體適應。」

余謙目前在二軍都是先發4局就退場，其實也跟球團保護機制有關，王建民表示會先讓余謙適應職棒節奏，維持出賽都有75球左右，如同味全球團保護徐若熙是相同概念。

此外兄弟培養多年的投手陳琥在二軍出賽2場，合計9局僅失2分，另有10次三振，近況不錯也有機會上一軍，王建民點出陳琥上一軍沒問題，「陳琥進來好幾年，已經習慣職業出賽頻率，現在可以維持球數75-100球。」

而目前隨隊測試的前旅美投手倪福德，王建民表示由於倪福德無法在二軍出賽，因此只能在自辦熱身賽上場，目前頻率是一周一場，希望多安排比賽讓他增加到每周2、3場出賽，以讓他調整狀況。

(中時 )