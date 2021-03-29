台北101「Teatime @ TAIPEI 101」母親節檔期4月1日至5月9日展開，祭出多重優惠，可帶媽咪從B1吃到88F，來一場101種下午茶巡禮，購物最高享13％，可把握上半年採買精品最好時機。

台北101 5F TWG TEA幸運之星套餐，980元+10%。（台北101提供）

活動期間，持台北101聯名卡與台新銀首綁101 PAY，購買美妝流行服飾，單筆滿3000元，送價值300元的購物金點數1200點；購買美食伴手禮，單筆滿1000元送價值100元的購物金點數400點，等同於享10%回饋。

購買國際精品，刷101聯名卡每滿8000元送800元；刷全合作銀行信用卡每滿2萬4000元送2400元。購買珠寶腕表，聯名卡每滿3萬元送1500元；合作銀行信用卡每滿6萬送3000元。此外，多家合作指定銀行還有滿額回饋好禮，若加上101會員專屬禮，及分期付款優惠等，最高可享13%回饋。

這次，「Teatime @ TAIPEI 101」活動，聯合全館37個餐飲品牌，包括鼎泰豐、小三元、THE 上海、頂鮮、Jean-Paul Hevin、TWG Tea、義瑪卡多、BAR88等，共推出101款下午茶餐點，搭配101聯名卡、台新銀行首綁101 PAY支付美食品項滿千再送百，可帶媽咪一起喝下午茶。

台北101 88F BAR 88皇家珍珠厚奶+松露薯條，496元+10%。（台北101提供）

另，有800個座位區的美食街，即日起引進「開丼、頂呱呱、1+1鍋物、Mister Donut、阿瑪迪斯甜點專賣」5個品牌，同步推出期間限定的101元超值套餐組合。

至於，去年母親節大受好評的台北101康乃馨花坊，4月29日起於四樓都會廣場再登場，購買來自彰化田尾農會的康乃馨，包材、人力、營銷與宣傳成本由台北101吸收，以成本價推出時尚小心肝花束和氣質小姐姐花盆2款，4月1日至28日上台北101線上鑑賞平台Stage 101預訂，享便宜100元的早鳥優惠價。

Mister Donut新開幕，4月9日前6入39元甜甜圈188元。（台北101提供）

氣質小姐姐花盆，原價699元、Stage 101早鳥價599元。（台北101提供）

(中時 )