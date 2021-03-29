臺企銀(2834)今日召開線上法說，總經理張志堅表示，2021年放款業務將自將由紓困轉向振興，預期平均放款餘額將成長5.84％，並汲取過往失敗經驗提出授信精進方案，設立數位轉型委員會強化數位金融服務，盼提升營運績效及資產品質表現。

臺企銀2020年合併淨收益218.69億元、年減5.78％，為近3年同期低點。其中，利息淨收益161.92億元、年減4.93％，手續費收入28.21億元、年減20.23％，分創近3年、近6年低點。不過，金融商品淨收益及兌換利益22.82億元、年增4.01％。

在淨收益減少，加上提列呆帳準備達40.54億元、創近10年高點影響，臺企銀去年稅前淨利53.83億元、年減33.23％，稅後淨利47.01億元、年減30.18％，均創近7年低點。每股盈餘（EPS）0.63元，低於前年追溯調整後的0.94元。

臺企銀會計處處長周玉娟分析，去年獲利下滑主要受2大因素影響，一是疫情使各國央行降息，造成市場利率大幅滑落，影響利息淨收益表現。二是保單因宣告利率下滑而不易推銷，金管會對銷售人員管理限制亦影響商品銷售力道，影響財管手續費收入。

此外，臺企銀去年第四季因陳年聯貸案發生逾放，對此一次性提列17.23億元呆帳打消，使逾放比自0.32％升至0.5％、逾放覆蓋率自367.77％降至233.6％，但已較10月時的0.65％、200.17％提升。周玉娟表示，若排除此案影響，則去年逾放率及覆蓋率不遜於前年。

周玉娟指出，雖然去年營運遭受疫情考驗，但隨著國內疫情控制得宜，下半年獲利逐季改善。第四季稅前淨利15.56億元、季增17.16％，利差水準亦逐漸回升，淨利差（NIM）0.91％、總存放利差1.24％，均季增0.01個百分點。

同時，臺企銀去年針對放款及存款結構進行調整，效益亦逐漸顯現。截至去年底放款餘額1.16兆元、年增3.42％，存款餘額1.43兆元、年增0.24％，其中活存比自49.91％升至51.6％，且過去較高利率的外幣定存逐漸到期，配合放款結構逐步改善，利差後續有望擴大。

展望今年，臺企銀總經理張志堅表示，隨著疫苗研發上市、各國施打促使疫情緩解，聯準會持續維持貨幣寬鬆，以及台商境外資金回流帶動實質投資帶動，預期今年經濟成長率將優於去年，臺企銀放款業務將由紓困轉向振興，預期平均放款餘額將成長5.84％。

同時，臺企銀汲取過往授信案失敗經驗，訂定授信精進方案，加強對客戶背景調查及掌控財業務狀況，目標精進專業審核職能及提升授信專業基礎，以掌握授信風險、維護授信資產品質及提升成案效能。

因應疫情加速數位金融浪潮發展，臺企銀近期設置數位轉型委員會，針對數位科技應用於營運流程、業務創新、跨業合作等推動數位轉型，提升營運績效，持續於網銀及行動銀行優化與開發創新功能，並與相關特店結盟合作打造客戶生態圈，提升數位品牌形象。

(時報資訊)