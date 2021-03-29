比賽評審與現在師生暢談素養教學看法。（柯宗緯翻攝）

由龍騰文化事業股份有限公司主辦、財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）以及師範大學英語學系協辦「擁抱素養新世代-全國高中職英文素養成果大賞」，共計400多支隊伍參加，歷時5個多月，最終在3月27日於師大附中舉行頒獎典禮暨成果展。分別由來自基隆市基隆女中隊伍「神闖天關」以及雲林縣土庫商工隊伍「土庫正義防衛隊」，拿下普高組與技高組首獎。

108課綱上路後，「素養」成為最火熱的關鍵字。為推廣素養導向教學在英文科教學上的實踐，龍騰文化首次舉辦全國大型學生徵件比賽，讓老師與學生展現素養教學的成果，提供展示學習表現的舞台！

頒獎典禮暨成果展現場超過200人次，兩位評審針對得獎作品分析特色，並邀請兩組首獎隊伍指導老師分享素養教學設計，活動最後，此次比賽6位評審以論壇的方式，從各面向分享對素養教學的看法，並回應現場老師的提問。

龍騰文化事業股份有限公司副董事長李彥熹表示，要培養孩子面對多變的未來，活出理想的模樣，必須透由新的教育思維，給孩子更合適的發展。這次英文素養成果大賞是學生培養自主性、發揮創意和思考、以及表現學習成果很好的舞台，也希望能藉此激發更多更精彩的英文素養教學。

獲得技高組首獎的的土庫商工指導老師胡鈞淇老師說到，老師如果願意嘗試素養活動，即使做失敗了，學生的眼睛很雪亮，他們都知道老師正在為了他們作改變。普高組首獎指導老師林上瑜老師也提到，只要老師堅持做下去，挫折到最後都是非常美好的回憶，也是學生會記得一輩子的。

普高組首獎基隆女中隊伍「神闖天關」指導老師林上瑜，分享素養活動教學設計。（柯宗緯翻攝）

與會師生欣賞得獎作品。（柯宗緯翻攝）

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