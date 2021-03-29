大園區溪海里罐子埤美化工程29日舉辦竣工剪綵儀式，因罐仔埤7-12號池是離彩色海芋季展區最近的一口埤塘，面積約有10.5公頃，有效蓄水量約33萬立方公尺，平時即肩負起灌溉溪海里、和平里彩色海芋及其他各式農產品的重任，桃園市政府共編列2000萬預算及農水署1500萬的補助才得已完成改善工程。

溪海休閒農業區生態景觀非常豐富，內共有29科、63種的鳥類生態資源，其中包括不少的候鳥與留鳥，像是小白鷺、黃頭鷺、鳳頭潛鴨等就是以埤塘做為棲地，在溪海除了有春季的彩色海芋季、秋季的親子西瓜節、冬季的花彩節之外，還能開拓賞鳥與埤塘文化的旅遊行程。

桃園市長鄭文燦29日下午親臨剪綵儀式，他表示，桃園有「千塘之鄉」的美稱，《看見臺灣》導演齊柏林先生生前以「宛如散落一地的水晶，閃閃發光」來形容桃園的埤塘風光，而這樣的美景，是先民為了水災時能夠滯洪、乾旱時能夠蓄水灌溉良田，以經驗和智慧胼手胝足造就出來的。

鄭文燦指出，在溪海休閒農業區內總共有6口埤塘，罐仔埤7-12號面積約10.5公頃及有效蓄水量約33萬立方公尺，灌溉了溪海里、和平里及其他各式農產品，桃園市政府為了豐富溪海休閒農業區觀光資源，同時保留罐仔埤的灌溉功能及提昇罐仔埤的結構安全，特別編列了2000萬元的預算，也承蒙行政院農委會農田水利署提供用地及補助1500萬元，才使得罐仔埤的綠美化與內面工改善工程得以順利完成。而市府也編列了510萬元的經費，將對罐仔埤的周邊設施進行第二期的改善工程，使工程更盡善盡美。

(中時 )