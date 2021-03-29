和潤企業響應政府近年關注的地方創生政策綱要，參加國內首創，並由國家發展委員會與資誠永續發展服務公司所舉辦的「企業CSR X 地方創生提案競賽」，以企業的核心專業、資源投入地方創生，創造1＋1大於2的效益。

本次和潤企業與社會企業天龍安全科技、仁寶集團皇鋒通訊，合作可負擔的智慧農業軟硬體系統租賃方案，以租代買協助農友邁入智慧生產及友善耕作。主要目的期望減少溫室氣體排放、節約農業用水，減少化學肥料使用、改善土壤，並推廣第三方檢驗，讓食品安全更有保障。

氣候變遷使得農友種植風險越來越高，老農凋零使得農事缺工少人，原料上漲使得種植成本逐年增加，而和潤企業CSR的中心思想就是以本身資源、核心專業為真正需要幫助的單位或人，做到雪中送炭，非錦上添花。透過和潤核心專業，幫助農友用得起智慧科技農具、協助社會企業推廣環境永續精神、為消費者健康、食品安全把關，創造三贏局面，讓更多人因和潤而豐富生命

這一次的農村創生合作僅是開端，未來和潤也將採多元方式與農友、社會企業合作，例如農產品員工認購、志工服務等，來喚起社會大眾支持友善耕養、保障農友收入、減碳抗暖化。

(中時 )