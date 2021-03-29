智崴「i-Ride 5D飛行劇院」與日本講談社合作，推出《進擊的巨人》三部曲，掀起全台熱潮，台北場的飛行座位，在上映前就已全數售罄，智崴因應市場需求，高雄飛行劇院在3月30日和4月6日晚上，加演6場，並以30公尺巨人投影智崴總部，為《進擊的巨人》主角艾連．葉卡慶生。

智崴（5263）29日表示，3智崴「i-Ride 5D飛行劇院」與日本講談社合作，推出《進擊的巨人》三部曲，掀起全台熱潮，台北場的飛行座位，在上映前就已全數售罄，包括藝人泱泱和百萬網紅阿滴體驗後，都大讚臨場感十足。

智崴表示，30日就是《進擊的巨人》主角艾連．葉卡的生日，位於港都的調查兵團作戰本部，特別推出巨大牆面投影，將調查兵團的精神指標－自由之翼、以及艾連變身為巨人後的震撼影像，投影在高雄軟體園區牆面上，為艾連慶生。

智崴指出，由於台北和高雄的《進擊的巨人》三部曲票房已滿，因此，智崴在3月30日、以及4月6日，在推出30公尺巨人投影之外，也因應觀眾需求，3月30日、4月6日這兩天，從晚上6時開始，每晚各加開3場，總共6場演出。

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