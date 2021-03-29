人民幣兌美元在岸價（CNY）29日跌破6.56，收盤貶219點，最低見6.5649。

人民幣兌美元在岸價29日下午4時30分收報6.5626，較上日下午4時30分收報6.5407，跌219點或0.33％；較晚上11時30分最後成交價6.5418，走弱208點。

離岸價（CNH）早盤一度逼近6.57，低見6.5696，截至下午4時41分，離岸價報6.5684，在岸價報6.5639。

官方29日開出的中間價報6.5416，較上日6.5376，跌40點或0.06％，創3個月的新低。

交易員指出，美國經濟復甦及疫苗接種領先預期，持續提振美元，人民幣亦小幅承壓；後續關注美國新基礎設施支出計劃細節。

另有交易員認為，如果美元反彈空間進一步擴大，此前逢高結匯的需求料將逐漸消退，人民幣也會從偏強轉向均衡，甚至轉向階段性偏弱，後續人民幣或有階段性「補跌」的可能；年初至今，美元累升逾3％，而人民幣衝高回落，目前僅略跌約0.05％。

(工商 )