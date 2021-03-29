新生代男星徐愷去年在電影《媽！我阿榮啦》飾演正氣凜然的阿兵哥表現亮眼脫穎而出，在新片《山中森林》一改過去陽光男孩印象挑戰扮黑社會角頭，私底下給人乖乖牌形象的他為了增加「殺氣」及磨練演技，「從裡到外」做足功課，除了看有關黑社會的影視作品去揣摩眼神跟氣質外，因為電影名稱《山中森林》的背景在講大台北地區的黑社會文化由林森北路為出發點，還實地跑去觀察人事物，感受那邊的氛圍和人的質地，而且這次戲中也有武打戲，練就一身好功夫及有跑酷專業的他這次終於能首次在戲中大展身手。

為增添角頭氣息，徐愷首次蓄鬍、曬黑讓自己外型看起來更加粗曠，不過毛髮旺盛的他不靠任何「外力」，才5天就留成落腮鬍，讓原本是陽光小生的他瞬間秒變狂野型男，桃花緣反而還比沒鬍子時更好，他笑說：「因為一直以來工作的形象都是比較乾淨陽光，所以不太會蓄鬍，這次剛好有機會嘗試『留好留滿』，蠻喜歡不一樣的自己，也很開心粉絲喜歡！」問他蓄鬍在生活上有沒有不方便的問題？他表示得像頭髮依樣照顧梳理、修剪它，更笑說：「留鬍子的不便就是清潔的問題，吃飯很容易沾染到，要更注意清潔的問題！」

他還為了讓整體外形更符合黑社會角頭模樣，徐愷竟主動吃胖增重5公斤並努力健身變成「大隻佬」，拍攝宣傳照時，精壯的肌肉宛若大衛雕像，散發出濃濃的男性賀爾蒙。不過這對於體質易瘦的徐愷可說是困難挑戰，不僅每天進健身房報到操肌2小時，進食時間更分成早中午、下午茶、運動後及宵夜日吃六餐，此外更得「斤斤計較」算好蛋白質及卡路里，堅持每天乏味的訓練和塞食物對他來說超痛苦，他苦笑說還有另外一個缺點就是會花比平常人更多的伙食費，「像這個月就多花了五千塊在進食上，勞心勞力又花錢呀」。

而熱衷於跑酷、自由潛水、武術、籃球、健身各種運動，被稱為「秘境獵人」的徐愷，前陣子去挑戰有「天使的眼淚」美譽的台灣第二高的高山湖泊嘉明湖3天2夜行程時，差點因為高山症而爬不下山，他表示：「之前爬過幾次百岳都沒有高山症的症狀，所以這次登嘉明湖並沒有特別準備什麼高山症的藥物，但是因為睡眠不佳，在第二天爬山後段開始有高山症反應，回程到山屋的路途，每往上一步都感覺頭很脹，當下只能多喝水，調節呼吸，回到山屋立馬吃止痛藥和休息，才順利走完一天12小時的路程！」徐愷也以過來人的經驗藉此呼籲想挑戰百岳的山友一定要事先做好準備。

(中時 )