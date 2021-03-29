打開特製木櫃，開心介紹自己烘焙的麵包，由畢嘉士基金會打造的「驚喜烘焙坊麵包車」，29日首次啟航來到長治鄉潭頭社區，嘗試讓失智長輩透過叫賣手作麵包，增進與社交互動，藉此減緩退化，擁有自我實現的快樂。

「驚喜烘焙坊」發想來自照服員的觀察與創意，社工馬聿萱說，平時日照課程便帶長輩學烘焙，他們不只不排斥學習新事物，在每次研發新口味製作過程中，都不亦樂乎。

麵包做多了吃不完，就到對面樂齡空間向社區民眾兜售，銷售一空的成就感每每讓長輩笑開懷，馬聿萱說，揉麵團、秤重量、計算金額，是最好不過的生活功能訓練，於是照顧團隊決定將課程活動擴大，帶領長輩們一同創業。

基金會去年起便在募資平台發起籌募，在246位大眾支持經費下，買來舊有車輛翻新、訂製麵包櫃，打造長者兒時記憶中的麵包車。

首次上路來到潭頭社區廟埕，與民眾開心互動，擅長叫賣的70歲蔡好，拉開嗓門、活潑喊著，「先生小姐走過路過不要錯過，麵包一個才20元而已」；96歲陳晚雖因失智症影響語言能力，但在旁人協助下，熟稔地裝袋及遞送，還能俐落地收錢、找錢。

畢嘉士基金會執行長周文珍見到這一幕感動地說，照服員一直想重新定義其實長輩可以不再是被照顧者，而是能幫得上忙的付出者，失智症長者能做的比我們想像中多更多，因此團隊透過麵包車計畫，帶他們走訪社區互動，盼讓更多人知看見長者生命散發的智慧光芒。

(中時 )