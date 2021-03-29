鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)今日召開法說，總經理蔡能吉表示，樺漢個體目標透過核心能力優化、生態系統建構、區域短鏈分工等集合、整合、融合策略，帶動營運轉型升級，目標帶動個體年營收及毛利率、營益率、淨利率等「三率」，均維持高雙位數成長。

樺漢2014年起藉由大舉併購10家公司迅速擴張營收規模，完成品牌、系統整合、設計製造（ODM）3大業務布局。2017年起展開資源整頓，整合子公司關鍵技術發展軟體核心競爭力，目標成為提供工業物聯網（IIoT）軟硬整合及完整解決方案供應商，衝刺獲利成長。

蔡能吉表示，樺漢今年100％整併子公司AIS及超恩，從利基產品出發切入智聯網（AIoT）生態產業鏈應用領域，聚焦電動車、先進駕駛輔助系統（ADAS）、5G、人工智慧（AI）、AI機器人、物聯網（IoT）及雲服務等。

對應相關聚焦市場，樺漢推出行動運算終端、自動駕駛運算系統、電動車充電樁、無人彩券機、自助結帳（SCO）設備、ATM、樂透機等已應用於市場的產品。其中，針對電動自駕車市場，樺漢聚焦先進駕駛輔助系統、娛樂資訊與通訊系統產品。

同時，因應全球中美G2＋區域短鏈分工趨勢，以及全球產業供應鏈重組態勢，樺漢將強化全球布局製造基地，由原先亞洲為主擴展至歐洲、美洲、拓展區域服務，提供長鏈＋短鏈的彈性製造系統，並計畫透過策略投資結盟或併購，持續建構具競爭力的生態圈。

(時報資訊)