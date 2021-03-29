群創(3481)為開發前瞻科技智財，加強未來關鍵核心技術的研發能量，今與國立陽明交通大學簽訂合作備忘錄MOU，希望透過產學合作研發新動能，開啟前瞻顯示技術新紀元。

群創為陽明交大合併後首家簽訂備忘錄的公司，董事長暨執行長洪進揚表示，後疫情時代改變生活習慣以及5G、AI相關應用推升智慧生活浪潮，面板顯示技術將開啟全方位嶄新變革，迎向更多元的應用情境與藍海商機，為人類生活帶來便利性與正面改變。群創透過產學合作持續深化研發能量，為產業厚植技術新實力，同時努力善盡人才的培育與發展。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大合校後即啟動一樹百穫計畫，準備提出具十年展望願景的三年策略藍圖，其中一項重要任務是積極促進產學共創，競逐科學發展與引領產業進程。陽明交大光電系與田家炳光電中心歷年來在先進顯示、感測與影像處理技術的研發擁有獨步全球的成果，未來除了在田家炳光電中心進行產學合作外，也能在此建立智慧顯示的場域與開發前瞻光電顯示課程，完整培育產業所需要的領袖人才。

(時報資訊)