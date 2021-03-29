329青年節到來，根據行政院主計總處公布台灣受雇員工每人每月總薪資平均超過5.4萬元，然這樣的薪資卻追趕不上高漲的房價。中壽(2823)表示，青壯族群想要讓自己未來生活更無憂，可以及早準備，透過利率變動型終身壽險保單進行退休規劃，可同時兼顧人身保障、資產累積與資產配置，對青壯族來說都是穩健妥適的財務工具。

針對青壯族群，中壽建議可以優先選擇繳費期間即享有保障的保險商品，一方面對自身、家庭都有保障，另一方面也有機會累積資產，讓保障及退休準備相輔相成。

搶攻這些族群保戶，中壽新推出「中國人壽美旺福美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，繳費期間即享保障，並有機會領取增值回饋分享金，同時滿足青壯族的保障及退休準備需求，且以美元計價還可達到多元資產配置效果。只需6年的繳費年期，投保後享有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金、生命末期提前給付保險金及二至六級失能豁免保險費的保障等。

(時報資訊)