野村證券和瑞士信貸周一分別提出警告，一家美國對沖基金，據消息指稱為Archegos資本，其在追加保證金時出現違約，導致兩家銀行正面臨重大虧損。

上周五的拋售股票，導致與Archegos相關公司的股價大跌，讓市場對於可能衝擊的規模感到緊張。

野村周一指出，由於與美國一客戶的交易，將面臨20億美元的損失。瑞士信貸則表示，一美國對沖基金對追加保證金通知出現違約，該銀行第一季業績將出現高度顯著的影響；並指出其他銀行也受到衝擊。

至台北時間下午四時，野村股價下跌16.3%，瑞信則下跌13.4%。其他銀行也出現跌勢，德意志銀行跌5%，瑞銀(UBS)跌3.8%；兩家銀行皆未對股價下跌或Archegos案進行評論。

Archegos清算的擴大影響越來越明顯，歐股早盤時段的那指期和標普500指期皆下跌約0.5%。

投資人擔憂Archegos的完全失勢是否已經出現，還是未來將有更多拋售。

瑞士金融監管單位周一指出，已經注意到該國際對沖基金的案件，並已與瑞士信貸進行接觸，國際上有數家銀行涉入該案子。

Archegos周六一位接聽電話的人士拒絕提供評論。Archegos為基金經理人Bill Hwang創立，其亦在2001年至2012年間創立和經營亞洲老虎(Tiger Asia)。據了解，Bill Hwang將Arcegos資本改名為Archegos資本，試圖打造為家族辦公室。亞洲老虎則為香港的基金，試圖押注亞洲證券進行獲利。

(時報資訊)