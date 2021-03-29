歷經3天2夜自我挑戰，參與2021年大武山成年禮60名學員，於29日順利完成攀登之旅，下午平安返抵屏東縣政府門口，接受屏東縣長潘孟安表揚，許多人回想登山過程，感動地直呼「自己真的轉大人了」。

北大武山位於雙鬼湖野生重要棲息環境範圍，在氣候地形交互影響下，孕育出多變生態環境，北大武山同時也是屏東排灣族與魯凱族聖山，因此選擇在這神聖又饒富生態教育場域舉辦成年禮儀式，一直以來就是屏東傳統活動。

由於攀登北大武山對於體能要求較高，正式活動行前，每位參加訓練的學員都要完成負重及環境生態訓練，男學員至少背負18公斤重裝備登山，女學員也要背15公斤，為攀登北大武預作訓練，學員們攜手度過層層考驗，因此能夠入選的均是脫穎而出的佼佼者。

20歲建國科大學生謝宇恩去年便報名攀登北大武山，卻因疫情取消，今年再度報名且完成攀登，他激動地說，這是成長的回憶更是難得歷練機會，且獲得山神賜名「香蕉」，因為這是很有營養的水果，希望未來能帶給其他人能量。

「盼望各位未來面臨任何挑戰時，都能回想起登山所歷經的艱辛，勇敢克服」潘孟安指出，希望透過大武山成年禮活動，讓年輕學子體會到敬畏山林、保護山林理念，透過與同伴同甘共苦過程，了解團隊合作重要性。

潘也期待有更多莘莘學子們在這塊土地上，在這勇敢築夢的年紀，能夠一起肩併肩，走入大武山懷抱中，寫下屬於自己的青春故事。

(中時 )