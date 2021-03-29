配合蔡英文總統2030雙語國家政策，教育部與美國在台協會29日在中山大學舉辦「台美教育倡議─雙語教育研討會」，教育部長潘文忠也宣布，將於中山大學設立首座雙語教育培訓基地。

研討會主題包含雙語國家政策、雙語教育、教育經驗分享及雙語國家政策推動等。潘文忠表示，教育部與AIT發起倡議，聯合中山大、文藻外語大學及高市府教育局，將在中山大學設首座「台美教育倡議─雙語教育培訓基地」。

基地將提供全英語教學訓練資源網絡及訓練課程，協助大專校院培育英語授課教師及助理，由大學攜手中小學，協助教師專業知能成長、教材研發合作等。另將提供外籍人士數位華語教材及教學平台、辦理華語師資培訓及教學等，打造國際化校園環境。

美國在台協會處長酈英傑表示，美國國務院支持的「傅爾布萊特—英語協同教學助理計畫（ETA）」自2003年至今已有上百名ETA助理、在台灣的10個縣市中協助教學。台灣的ETA計畫規模，排名世界第二。美台雙語教育合作，是「真朋友，真進展」。

市長陳其邁表示，13年來「傅爾布萊特Fulbright計畫」共迎來162名美國學生參與，提供高雄超過6萬7千多名學生英語學習幫助。

校長鄭英耀強調，中山大學預計2030年達到全校研究所課程100％英語授課，大學部每學系皆提供全英語專班，期待將此能量帶進中小學校園，共同培育下一世代的雙語人才。

(中時 )