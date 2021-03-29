基隆市因應疫情，今年童話藝術節轉型為「童樂海子島」，市府於海洋廣場打造「海子島樂園」。（陳彩玲攝）

基隆市因應疫情，今年童話藝術節轉型為「童樂海子島」，市府於海洋廣場打造「海子島樂園」，設置2座共創及互動型裝置藝術，包括「基隆雨」、「白帶魚」，為兒童節增添氣氛。

市長林右昌說，疫情逐漸趨緩，許多活動可以恢復舉辦，打前鋒的就是今年的兒童節，市府特別規畫6大好禮，包括教育處設計的口罩，以及其他知識性、玩樂性活動，希望全市小朋友都有開心、快樂的兒童節，邀請全國民眾趁著連假期間，到基隆走走。

教育處長林祝里指出，今年以防疫為優先考量，以多元且充滿愛與幸福的「好禮」，為親子們帶來不一樣的兒童月，第1個大禮是「海子島樂園」，設置2座共創及互動型裝置藝術在海洋廣場，由「基隆雨」、「白帶魚」組成的夢幻童趣樂園，專屬於孩童們的小天地，於29日開幕持續到4月30日。

基隆在地藝術家李奇鴻表示，「基隆雨」藝術共創的計畫是以「小雨滴的99種可能」為引，與基隆市全市五、六年級小朋友一起「造雨」，以環境的角度思考人與自然的依存關係，使用自然素材竹條設計出雨滴造型，再由小朋友運用身邊隨手取得的回收素材塑膠袋，發揮創意編出不同色彩、造型的雨滴，除展現基隆的兒童藝術教育動能外，更讓民眾感受在地的熱情及對土地的關懷。

教育處指出，今年市府號召各單位中心共同打造「基隆童樂海子島」，要讓孩子們不受疫情影響，可以透過不同的方式歡慶兒童節，也歡迎各地民眾4月來到基隆與我們一起狂歡、一起好好探索基隆，保證能體驗到最難忘的兒童節盛會。

基隆市因應疫情，今年童話藝術節轉型為「童樂海子島」，市府於海洋廣場打造「海子島樂園」。（陳彩玲攝）

2座共創及互動型裝置藝術，包括「基隆雨」、「白帶魚」，為兒童節增添氣氛。（陳彩玲攝）

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