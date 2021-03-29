苗栗縣政府提升縣內醫療量能，未來5年內有3座醫院即將啟用，包括東大骨科醫院、衛生福利部苗栗醫院急重症大樓、大千醫療社團法人竹南醫院，29日苗栗縣長徐耀昌布達苗栗縣醫療量能大躍進成果，期許精進醫療品質及量能。

縣府衛生局長張蕊仙表示，衛生醫療健康園區BOT案，招商5次皆流標，但喜獲3大醫療院整合精進醫療能量，以技術本位讓醫療品質大躍進，降低轉診外縣市的人數。29日徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦出席「苗栗縣醫療量能大躍進」記者會，衛生局宣布，未來5年將續有3座醫院相繼啟用。

衛生局說明，東大骨科醫院投入經費1億1800萬元，建置急性一般病床40床的地上4層建築物，以高品質醫療設備與環境，精湛醫療技術，發展軟骨再生醫學，利用幹細胞軟骨移植治療關節炎，目標成為國際化骨科專業醫療機構。

衛生福利部苗栗醫院急重症大樓，增加135床急性一般病床、45床特殊病床，以經費8億4仟萬元打造，首重防疫、毒化災應變、並發展全方位精準癌症診療、智慧醫療、新式醫療服務、傷口照護中心、進行降低外傷轉出率，成為緊急外傷照護中心，提升急重癌症治療服務量能，成為「區域級急重症醫院」。

大千醫療社團法人竹南醫院，規畫450床急性一般病床、162床特殊病床，耗資經費23億5000萬，設有35個完整專科醫療服務，打照全新智慧化醫院，導入床邊資訊衛教、病人動態管理、門診生理量測站等系統，發展腦中風、急性冠心症、高危妊娠等急重症醫療，以「區域級教學醫院」為目標，滿足在地醫療需求。

徐耀昌表示，今年初選擇在苗栗的醫院就近接受腰椎手術，展現對在地醫療品質有信心，近3個月來更是可英姿挺拔地和鄉親見面，然過去營造遠雄醫療園區無疾而終，但升級醫療品質，縣府團隊責無旁貸。

徐耀昌強調，3家醫院申請設立後，每萬人口醫師數提升13％，每萬人口病床數更大幅提升42％亦高於全國，可望大幅優化急、重、癌症等方面的醫療品質，同步提升醫療資源量能，守護鄉親健康。

(中時 )