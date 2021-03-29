台南市政府爭取中央前瞻計畫，開闢鹽水區公20公園，第一期基礎設施工程下月底將完工，第二期特色遊戲場目前開始規畫設計，為滿足各年齡層需求，將舉辦「遊戲場工作坊」，邀請兒童、家長與相關專業領域的專家學者一同參與，共同腦力激盪，集思廣益作為設計參考，以公民參與的方式「自己的遊戲場自己蓋」，打造兒童快樂園地。

鹽水公20公園占地約2.67公頃，第一期工程為公園基礎設施，包括850公尺的林蔭環狀步道、入口活動廣場、夜間照明及停車空間等，沿途種植黃花風鈴木、苦楝、阿勃勒等樹種，為因應氣候變遷可能帶來的強降雨，也留設大面積多功能活動草坪，可作為防災滯洪空間，經費約3500萬，預計今年4月底前完工。

而第二期的「鹽水區公20公園特色遊戲場」工程，面積約0.6公頃，投入經費約2000萬元，為讓公園在有限資源下滿足各年齡層需求，將延續安平區港濱歷史公園示範性共融特色遊戲場模式，結合民眾參與設計，以打造使用者為本的特色公園。

南市府工務局指出，4月17日在鹽水區月津國小辦理「遊戲場工作坊」，上、下午各舉辦1場次，將邀請56人（分為28組），每組為1位兒童及1位家長，兒童參與對象年齡為5到12歲，即日起到下月12日受理網路報名。

另外，工作坊也邀請到具備「兒童發展」、「遊具專業」、「心理」、「職能治療」、「無障礙設計」及「景觀設計」等專業的專家學者，陪伴親子一起腦力激盪，構思特色遊戲場。

(中時 )