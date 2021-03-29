李荷妮不計形象搞笑演出。（東森戲劇台提供）

爆笑韓劇《熱血祭司》由金南佶、李荷妮主演，以腐敗官僚體系、新興宗教等社會議題為背景，描述一位毒舌且個性火爆的神父，在老神父意外死亡後，與熱血警察攜手調查這樁神秘案件的故事。

金南佶飾演的神父，總以厭世口吻麻痺教友們的精神，但只要他一發火誰都阻止不了，還指責信徒如果做錯事，要先自省才能來告解。劇中他發現惡霸仗勢欺人，還想要拐騙村民的錢財，不僅把對方狠揍一頓，還撂話「是天主要我打你的」。導演表示所有動作戲都是金南佶親自上陣，才能呈現完美畫面，過程中他不只手腕受傷，還因肋骨骨折住院，自己傷痕累累，卻還擔心影響拍攝進度，可說是相當敬業。

以《雞不可失》站上事業巔峰的李荷妮，這回飾演遊走於腐敗與正義邊緣的檢察官，金南佶為了追查命案找上李荷妮幫忙，但她因為「政治正確」不想添麻煩，卻耐不住金南佶死纏爛打，竟脫口說出「找教宗告狀吧」，沒想到金南佶還真的照做，讓她擔心自己成了「國際罪人」。李荷妮過去曾是韓國小姐出身，他在戲中不計形象的誇張演出，大方收錢、白眼照翻、動作粗魯，每天在辦公室大喊「Stress」，還不時與金南佶鬥嘴，卻又忍不住欣賞他的帥臉，讓觀眾笑翻。

《熱血祭司》結合了喜劇、動作、官僚貪污腐敗等元素，顛覆以往「祭司」給人的印象，金南佶在劇中患有情緒管理障礙，滿口毒舌隨時都會發火，他在戲裡展現搞笑演技，卻坦言「搞笑」很難，「因為要帶給觀眾們共鳴，而且有吸引力，實在很不容易」，該劇多數演員都是由金南佶推薦給劇組，他與李荷妮時隔5年再合作，大讚對方變得更優秀和成熟，甚至還邀請高圭弼一起參加實境節目，而他與大家合作愉快，笑說如果拍第二季，少一個人他就不演了。

該劇明（30）日晚間11點將在東森戲劇台播出。

(中時 )